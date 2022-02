Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse im Discounter entwendet

Halver (ots)

Eine 72-jährige Halveranerin wurde am Freitagmorgen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während des Einkaufens zwischen 10.30 und 11 Uhr verwahrte sie ihre Geldbörse in einer Einkaufstüte. Im Bereich der Backwaren fiel ihr eine Gruppe aus vier Frauen auf. Sie bemerkte jedoch sonst nichts. Erst an der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die seit einiger Zeit insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort ganz besonders vorsichtig sein und Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die Pin zusammen mit der EC-Karte verwahrt werden. Immer wieder passiert es, dass die Diebe mit Pin und Karte Geld abheben, bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung, damit der Dieb die gestohlene Bankkarte auch nicht mehr im Abbuchungsverfahren nutzen kann.

