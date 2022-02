Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr ein Fenstersegment einer Wohnungstür an der Dümplerleie eingeschlagen. Anwohner hörten einen Knall und entdeckten die kaputte Scheibe. Eine Stunde später vernahmen sie verdächtige Geräusche aus dem Garten und sahen eine dunkle Gestalt vor dem Fenster her huschen. Der Unbekannte dürfte etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und trug einen dunklen Pullover mit einem weißen Querbalken auf dem Rücken sowie eine dunkle Hose.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell