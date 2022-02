Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub in der Innenstadt

Einbruch in Einliegerwohnung

Lüdenscheid (ots)

Am 13.02.2022 um 21:10 Uhr wurde ein 81-jähriger Lüdenscheider in der Tiefgarage in der Schillerstraße von bisher einem unbekannten Täter ausgeraubt. Der Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt gerade seinen Wagen geparkt und stieg aus, als der Unbekannte auf ihn zukam und ihn unvermittelt ins Gesicht schlug. Als er auf dem Boden lag, nahm ihm der Täter seine Geldbörse aus der Jackentasche und seine Armbanduhr vom Handgelenk ab. Nach der Tat flüchtete der Täter Richtung Ausgang der Tiefgarage und weiter in Richtung Kulturhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, mittels RTW ins Klinikum verbracht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,70 m groß - schlank - komplett schwarz gekleidet, schwarze Mütze, weiße Turnschuhe.

Am Sonntag verschafften sich Unbekannte zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr Zutritt zu einer Einliegerwohnung an der "Brinker Höhe", indem sie die Scheibe der Wohnungstür einschlugen. Aus dem Inneren wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. (wib) Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell