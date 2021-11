Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Mit Waffe bedroht - Unfälle

Aalen (ots)

Lauchheim: Beim Ausparken beschädigt

Beim Ausparken ihres Sprinters beschädigte eine 28-Jährige, am Dienstagabend gegen 20 Uhr, ein in der Straße Im Fischgarten abgestellten Ford einer 37-Jährigen. Dabei verursachte sie einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.20 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Hegelstraße den linken Außenspiegel eines dort in Richtung Grauleshof abgestellten Toyotas und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Neresheim: Vorfahrt missachtet -Totalschaden

Rund 12000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagfrüh gegen 08:35 Uhr in der Riesstraße. Ein 80 Jahre alter VW-Fahrer wollte von dem Parkplatz einer Gaststätte in die Riesstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Kösingen heranfahrenden 38-jährigen Seat-Lenkerin. Es kam zur Kollision, bei welcher an dem VW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10000 Euro entstand.

Ellwangen: Zaun beschädigt

Am Samstag gegen 16:00 Uhr beschädigten bislang Unbekannte in der Georg-Elser-Straße den Außenzaun der dortigen LEA. Hinweise auf die bzw. den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen 07961/9300.

Westhausen: Mit Waffe bedroht

Am Dienstagvormittag befuhr ein 67-jähriger Daimler Fahrer die L1029 von Jagsthausen in Richtung Röhlingen. Auf Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke überholte ihn ein bislang unbekannter Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, musste der 67-Jährige stark abbremsen. Als dieser beim Überholvorgang den Audi-Fahrer durch hupen auf die Gefahr hinweisen wollte, richtete der Beifahrer des Audis eine Waffe auf ihn und fuhr anschließend weiter in Richtung Röhlingen. Die Polizei Ellwangen sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, denen der silberne Audi-Kombi, welcher hinten verdunkelte Scheiben und ein ausländisches Kennzeichen hatte, welches mit den Buchstaben RO begann, am Dienstag im Zeitraum von etwa 11:20 Uhr auf der L1029 in Fahrtrichtung Röhlingen aufgefallen ist. Melden sollen sich zudem Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi-Lenker in irgendeiner Form genötigt, bedrängt oder gefährdet worden sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9330 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Rechbergstraße in die Rektor-Klaus-Straße streifte am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr ein 84-jähriger Golf-Fahrer einen an der Einmündung wartenden Renault. Dabei entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

Mögglingen: Unfall an Fußgängerüberweg

Ein 21-jähriger VW-Fahrer erkannte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Heuchlinger Straße zu spät, dass Fahrzeuge vor ihm an einem Fußgängerüberweg hielten. Er fuhr in der Folge auf den Audi einer 23-Jährigen auf, der noch auf einen davor befindlichen Fiat einer 53-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell