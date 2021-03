Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Impfzentrum Polch (ots)

Am 24.03.2021 kam es in dem Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 15:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Impfzentrum Polch, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Hierbei wurde an einem PKW; Seat Leon; die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise zu einem Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

