Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Altmetall entwendet

Altena (ots)

Eine 78-jährige Altenaerin wurde am Samstag in einem Discounter an der Werdohler Straße bestohlen. Während des Einkaufens zwischen 11 und 12.15 Uhr war ihr nichts aufgefallen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, steckte das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche. Darin steckten Bargeld, Bank- und Versichertenkarten. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die seit einiger Zeit insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort ganz besonders vorsichtig sein und Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die Pin zusammen mit der EC-Karte verwahrt werden. Immer wieder passiert es, dass die Diebe mit Pin und Karte Geld abheben, bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung, damit der Dieb die gestohlene Bankkarte auch nicht mehr im Abbuchungsverfahren nutzen kann.

Am Freitagnachmittag wurde von einem Firmenhof an der Rahmedestraße Altmetall gestohlen. Am Nachmittag fiel dem Inhaber auf, dass das Altmetall verschwunden war. Er sichtete Aufnahmen aus seiner Überwachungskamera, die zeigen, dass um 14.15 Uhr ein silberner Mercedes Sprinter auf das Gelände fuhr und zwei schlanke Männer in dunkler Kleidung das Metall aufluden. Der Firmeninhaber erstattete Anzeige bei der Polizei. Von einem Lagerplatz am Dickenhagen wurden 329 Kubikmeter Fichtenholz gestohlen. Sie wurden im November aufgestapelt. Am Montag vor einer Woche bemerkte der Inhaber den Diebstahl und erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei.

