POL-IZ: 220228.3 Heide: Dieb entwendet Handy

Heide (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter einem Mann in Heide aus der Hand ein Smartphone entwendet. Der Dieb entkam unerkannt, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können.

Kurz vor 05.00 Uhr lehnte der Geschädigte an einer Hauswand in der Teichstraße. Hier kam eine ihm fremde Person auf ihn zu und verwickelte ihn in ein Gespräch. Als der Anzeigende im Verlauf der Unterhaltung sein Handy hervorholte, nahm ihm der Unbekannte das Gerät ab und lief in Richtung der Heistedter Straße davon. Der Bestohlene nahm die Verfolgung auf, erwischte den Flüchtenden jedoch nicht. Während des Hinterherlaufens traf der 24-jährige Geschädigte zufällig auf eine Streife, die den Täter ebenfalls nicht zu fassen bekam. Die Beamten nahmen noch vor Ort eine Anzeige auf, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Laut dem Geschädigten war der Dieb 180 bis 185 cm groß und schlank. Er hatte dunkle Haare, war dunkel gekleidet und sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

