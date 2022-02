Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220228.6 Itzehoe: Falscher Kundendienstmitarbeiter betrügt mit Guthabenkarten

Itzehoe (ots)

Am Samstag gegen 18.30 Uhr wurde die 31jährige Angestellte bei ihrer Arbeit an einer Tankstelle am Sandberg Opfer einer Telefonbetrugsmasche. Der Anrufer gab vor, ein Kundendienstmitarbeiter der Firma EPlus zu sein. Über das Gespräch erschlich sich der Anrufer das Vertrauen der Mitarbeiterin und veranlasste sie letztendlich, insgesamt 13 Guthabenkarten über das Kassensystem zu aktivieren. Als ein abgesprochener Rückruf des Kundendienstbetreuers ausblieb, wurde der Mitarbeiterin bewusst, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Sie schaltete die Polizei ein. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell