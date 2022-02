Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220228.11 Pahlen: Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht!

Bereits in der vergangenen Woche hat ein Unbekannter in Pahlen ein Auto beschädigt. Der Wagen wies Lackkratzer auf, der Schaden dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 23. Februar 2022 stellte die Geschädigte ihren Suzuki unversehrt in der Straße Westerende in Bereich der Hausnummern 11 und 13 ab. Am Folgetag entdeckte sie morgens dann mehrere Kratzer am Kotflügel hinten rechts und an der Beifahrertür.

Wer die Schäden verursacht haben könnte, ließ sich bis jetzt nicht klären. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 wenden.

