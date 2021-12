POL-LM: +++Pkw überschlägt sich+++Frontalzusammenstoß mit Baumaschine+++Glasflasche auf Pkw geworfen+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Pkw überschlägt sich / Frontalzusammenstoß mit Baumaschine / Glasflasche auf Pkw geworfen

Pressemeldung

Pkw überschlägt sich in Villmar-Weyer

Am Samstag, 11.12.2021 befuhr um 19.23 Uhr ein 19-Jähriger aus Neukirchen mit seinem Pkw Opel Corsa die Laubusstraße in Weyer aus Richtung Münster kommend. Der Fahrer verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Frontalzusammenstoß mit Baumaschine in Weilmünster Essershausen

Ein 19-Jähriger aus Weilmünster befuhr am Samtag, 11.12.2021, um 21.12 Uhr mit seinem Pkw Audi A4 die Freienfelser Straße in Essershausen in Richtung Weilmünster. Dabei verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und stieß frontal mit einer im Baustellenbereich abgestellten Baumaschine zusammen. Der Fahrzeugführer sowie seine beiden Mitfahrer wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Glasflasche auf Pkw in Mengerskirchen geworfen

Am Sonntag , 12.12.2021, wurde um 00.50 Uhr durch einen unbekannten Täter eine Glasflasche auf die Frontscheibe eines geparkten Pkw, Toyota geworfen. Dadurch wurde die Frontscheibe beschädigt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

