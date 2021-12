PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Mehrere Unfallfluchten im Bereich Limburg+++Einbruch in Mehrfamilienhaus in Limburg+++

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

Am Sonntag, 12.12.2021 befuhr um 03.37 Uhr ein 26- jähriger Pkw-Fahrer aus Hahnstätten die Industriestr. in Limburg in Richtung Im Schlenkert. An der Einmündung dort kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Lichtzeichenanlage. Diese- und das Fahrzeug des Unfallverursachers wurden beschädigt. Der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte später jedoch ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Weiterer Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg-Staffel

Am Samstag, 11.12.2021 befuhr um 22.37 Uhr ein bislang unbekannter Pkw- Fahrer eines schwarzen Audi A 6 Avant die Elzer Str. in Limburg-Staffel in Richtung Elz. Während eines Überholvorgangs von ihm kam diesem ein anderes Fahrzeug entgegen. Der Überholer scherte deswegen wieder nach rechts ein und stieß gegen das Heck des vor ihm fahrenden Fahrzeuges. Der Unfallverursacher hielt kurz an und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle davon. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw in einem Feldweg in der Gemarkung Hadamar aufgefunden werden. Der Fahrer flüchtete vorher zu Fuß vom Abstellort. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr.:06431/91400 mit hiesiger Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen in Limburg-Offheim

Am Freitag, 10.12.2021 wurde um 13.25 Uhr ein in der Limburger Straße Höhe Haus Nr. 1 abgestellter, schwarzer BMW von einem anderen Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auch hier werden Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten .

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Landesstraße zwischen Frickhofen und Langendernbach

Am Samstag, 11.12.2021, befuhr um 22.35 Uhr ein 38-jähriger Pkw.-Fahrer aus dem Westerwaldkreis die Landesstraße zwischen Frickhofen und Langendernbach. Kurz hinter dem dortigen Bahnübergang kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegen. Er wurde leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Wohnungseinbruch in Limburg

Am Samstag, 11.12.2021, kam es um 18.04 Uhr in Limburg im Marienbader Ring zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Ermittlungen kletterte eine männliche Person auf den Balkon im 1. OG eines Mehrfamilienhauses und hebelte ein dortiges Fenster auf. Anschließend durchwühlte er die Wohnung. Beim Eintreffen der Hausbewohner flüchtete er. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg. Bei dem Täter handelte es sich um einen jüngeren Mann, der dunkel gekleidet war. Hinweise auf diese Person sind unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

