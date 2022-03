Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220203.2 Itzehoe: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmittag wurden der Polizeiwache zwei Anrufe gemeldet, bei denen sich falsche Polizeibeamte Informationen über vermutlich mögliche Opfer beschaffen wollten. In beiden Fällen wurde behauptet, dass es zu Einbrüchen in der direkten Umgebung gekommen sei und man nun Einbrecher auf frischer Tat ertappt habe. Hier soll eine Liste mit Daten der Angerufenen gefunden worden sein. Im weiteren Verlauf wurden diese befragt, ob sie allein leben, Putzhilfen anwesend seien. Die unbekannte Anruferin wollte den Eindruck erwecken, einen bevorstehenden Einbruch zu verhindern. In beiden Fällen wendeten sich die Angerufenen, eine 85jährige und eine 59jährige Itzehoerin, direkt an die Polizei und konnten einen Schaden von sich abwenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell