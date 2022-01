Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fünf weitere Fahrzeuge an der Dankerser Straße zerkratzt

Minden (ots)

Unbekannte Täter haben offenbar am Wochenende erneut in der Dankerser Straße Sachschäden an Pkws verursacht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die angegangenen fünf Autos, zwei Volkswagen, ein Peugeot, ein BMW sowie ein Mercedes, standen in Höhe der Einmündung zum Alsenweg hintereinander geparkt am rechten Fahrbahnrand. Dies nutzten die Täter um lange Kratzer in den Autolack der jeweils rechten Fahrzeugseite zu ritzen. Als Tatzeitraum vermuten die Einsatzkräfte Samstag, 11 Uhr bis Sonntag, 19.45 Uhr.

Wie am Freitag berichtet, hatte die Polizei erst am Mittwoch in der gleichen Straße acht beschädigte Pkws zu Protokoll genommen. Dabei war einem Zeugen ein jugendliches Duo aufgefallen, als dieses Mittwochnacht gegen 0.40 Uhr auffällig nah an den betroffenen Fahrzeugen vorbeigegangen war.

Die Prüfung möglicher Zusammenhänge zwischen den Taten ist Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Hinweise zu den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

