Polizei Wuppertal

POL-W: W/E Fahndungsrücknahme - 13-jährige Angel M. konnte angetroffen werden

Wuppertal (ots)

Die Polizei Essen suchte seit über einer Woche nach der 13-jährigen Angel M. aus Mülheim an der Ruhr. Gestern wurde hierzu eine Fotofahndung veröffentlicht. Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5064562 Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste in Wuppertal aufhielt. Dort wurde sie am heutigen Tag (05. November) durch Einsatzkräfte der Polizei Wuppertal angetroffen. Die 13-Jährige ist unverletzt und wohlauf. Sie wird nun ihren Erziehungsberechtigten zugeführt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet die veröffentlichten Fotos des Mädchens zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell