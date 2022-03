Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220302.5 Albersdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Albersdorf (ots)

Am Dienstag um 6 Uhr stellte eine 59jährige Albersdorferin starke Beschädigungen an ihrem schwarzen VW Up fest. Dieses war auf dem Supermarktparkplatz in der Süderstraße abgestellt worden. Vermutlich wurden die Schäden von einem größeren Fahrzeug verursacht, da die Heckscheibe zertrümmert und Stoßstange sowie C-Säule beschädigt wurden. Zeugen, die zwischen Montag um 19.30 Uhr und Dienstag um 6 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Schaden stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481/94413 zu melden.

