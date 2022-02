Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierter Rollerfahrer versucht sich der Polizeikontrolle zu entziehen

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen, um 03.35 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Rollerfahrer die Rohrbacher Straße in Richtung Adenauerplatz. An der Kreuzung zur Kurfürstenanlage fiel er einer Polizeistreife auf, da er keinen Helm trug. Der Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle zu unterziehen und missachtete dabei das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Kurz danach konnte er angehalten werden. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte ein Wert von über 1 Promille. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun gegen den Rollerfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell