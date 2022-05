POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung; Fahren unter Alkohol mit fast 3,5 Promille; betrunkener Unfallverursacher verlässt unerlaubt die Unfallstelle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Trike auf der B292 in Richtung Waibstadt. An der Einmündung zur Hauptstraße war der Mann in Begriff, in diese einzubiegen und übersah hierbei eine ihm entgegenkommende 46-jährige ...

mehr