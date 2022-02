Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gartenlaube

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Samstag (12. Februar, 11 Uhr) bis Mittwoch (23. Februar, 10 Uhr) sind Unbekannte in eine Gartenhütte in der Nähe des Werksweg eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter zunächst einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Dann hebelten sie die vorhandenen Türen an der Laube auf und betraten die Hütte. Dort durchwühlten sie die Räume und entwendeten einen Fernseher sowie eine Kamera. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

