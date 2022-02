Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mitarbeiter des Bauhofs bei Absicherungsarbeiten verletzt

Finnentrop (ots)

Auf der Wilmkestraße in Hülschotten hat sich am Montag (21. Februar) gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mitarbeiter eines Bauhofes verletzt wurde. Zunächst befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw die Straße. Zeitgleich fanden dort aufgrund des Sturmes statt. Daher war die Fahrbahn an dieser Stelle verengt. Als die Pkw-Fahrerin die Stelle passierte, fuhr sie sehr dicht an dem 32-jährigen Mitarbeiter vorbei. Dabei stieß der Außenspiegel des Pkw gegen den Ellbogen des Arbeiters. Da sie den Zusammenstoß nicht bemerkte, setzte sie ihre Fahrt fort. Durch Zeugen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Der 32-Jährige suchte im Nachgang an den Unfall einen Arzt auf.

