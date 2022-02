Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Diebstahl gesucht

Olpe (ots)

Ein Ladendiebstahl hat sich am Dienstag (22. Februar) gegen 17.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Martinstraße in Olpe ereignet. Eine Mitarbeiterin hatte zwei Frauen beobachtet, die zunächst das Geschäft betraten und dann mit insgesamt sechs Pullovern und einer Hose in die Umkleide verschwanden. Da die Angestellte bemerkte, dass die Mädchen deutlich fülliger wirkten und ohne die mitgenommene Bekleidung die Umkleide sowie anschließend den Laden verließen, folgte sie den beiden. In Höhe einer Drogerie-Filiale stellte sie die Mädchen zur Rede. Diese gaben die Bekleidung im Wert von 220 Euro heraus, flüchteten aber in einem günstigen Moment in Richtung Bahnhof.

Die Mädchen beschrieben Zeugen folgendermaßen:

Täterin 1:

- weiblich - circa 15 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - schwarze Haare - Bekleidung: schwarze Bomberjacke, graue Sweatshirtjacke

Täterin 2:

- weiblich - circa 15 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - braune Haare - Bekleidung: kürzere schwarze Lederjacke

Hinweise nimmt die Polizei gegen 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell