Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld - Feldweg nahe der A 7, Gemarkung Schnedekrug, Sonntag, 07.11.2021, 11:00 Uhr

Kalefeld - Am Sonntag wurde der Polizei Bad Gandersheim eine illegale Müllentsorgung im Bereich Kalefeld am Feldweg, welcher parallel zur A 7 langführt, gemeldet. Vor Ort wurden diverse Restmüllartikel für Kleinkinder in einem blauen Müllsack beseitigt. Außerdem wurden dort auch Speermüllartikel u.a. in Form von einer schwarzen Holzspanplatte und eines weißen Toilettensitzes beseitigt. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wende sich bitte an die Polizei Bad Gandersheim, Tel.: 05382/919200. (kli)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell