Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wieterallee, Höhe Venningerholzstraße, Donnerstag 4.11.2021, 12.00 Uhr bis Freitag, 5.11.2021, 07.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - im oben genannten Tatzeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen Pkw, der ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand der Wieterallee, in Fahrtrichtung stadteinwärts stand. Am linken Außenspiegel des geparkten Pkw VW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel.:05551/7005-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell