Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Einbeck (ots)

Dassel OT Relliehausen, Am Schmiedegraben/Hahnestraße (tm)

Am Samstag, 06.11.2021 gegen 17:30 Uhr befährt ein 62jähriger Bewohner eines Dasseler Ortsteil die Straße Am Schmiedegraben in Relliehausen und will nach rechts in Richtung Dassel fahren. Dabei biegt er in einem weiten Bogen ab und berührt den Opel einer Fahrzeugführerin, die ebenfalls aus einem Dasseler Ortsteil stammt. Der Opel wollte aus Dassel kommend nach links in die Straße Am Schnmiedegraben abbiegen. Durch die Berührung beider Fahrzeuge entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro. Aufgrund einer erheblichen Alkoholbeeinflussung wurde dem 62jährigem Lada Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell