Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Karnevalsfeier in Höckelheim verlief absolut störungsfrei

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Höckelheim, Mehrzweckhalle, Sa. 6.11.2021, 19.00 bis 03.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Samstagabend fand in der Mehrweckhalle Höckelheim eine vorgezogene Karnevalsfeier statt. Die präventiv eingesetzten Kräfte der Polizei Northeim konnten auch in Zusammenarbeit und im Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort keinerlei Störungen feststellen. Insgesamt wurde die Veranstaltung von ca. 200 Gästen besucht, die sich ausschließlich auf das Feiern der anstehenden Karnevalssession konzentrierten. Sämtliche Anwesenden verhielten sich vorbildlich, so dass ein polizeiliches Einschreiten nicht erforderlich war.

