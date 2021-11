Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

37154 Northeim, Emilienhof, B 241, Samstag, 06.11.2021, 13:10 Uhr

NORTHEIM (sin) - Eine 28-Jährige befährt mit ihrem Pkw die B 241 aus Richtung Moringen kommend in Richtung Autobahn. Hinter ihr fährt eine 75-Jährige mit ihrem Pkw in die gleiche Richtung. Kurz vor dem Emilienhof überholt die 75-Jährige den vor ihr fahrenden Pkw und touchiert diesen seitlich. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

