Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fußgänger auf der Wittener Straße leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 81-jähriger Gevelsberger wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße leicht verletzt. Ein 76-jähriger Sprockhöveler stand mit seinem Pkw auf der Wittener Straße Höhe der Kreuzung Mauerstraße/Mittelstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Als diese auf Grün umsprang, fuhr er an und stieß dabei mit dem 81-Jährigen zusammen, der etwa 20 Meter vor der Ampel die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger verletzte sich dabei leicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell