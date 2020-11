Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

WilsumWilsum (ots)

Am Sonntagabend ist es gegen 18.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Uelsener Straße gekommen. Dabei wurde ein 20-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt.

Der junge Mann aus den Niederlanden war in Richtung Emlichheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde in seinem PKW eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Fahrzeugwrack. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden.

