POL-OE: 39-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Alleinunfall am Dienstag (22. Februar) auf der L711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ist gegen 7.25 Uhr eine 39-Jährige leicht verletzt worden. Sie befuhr mit ihrem Pkw die L711 in Richtung Neuenkleusheim. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn geriet die 39-Jährige mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit ihrem Pkw einen aufwärtsverlaufenden Hang hinauf. Dabei kippte ihr Fahrzeug. Aufgrund der Seitenlage konnte die Pkw-Fahrerin sich nicht selbst aus dem Auto bewegen. Die Feuerwehr befreite sie. Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

