Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Olpe (ots)

Am Montag (21. Februar) hielten Polizeibeamte auf der Straße "Am Ochsenhagen" in Rehringhausen einen 53-jährigen Pkw-Fahrer an. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Fahrer vor Fahrtantritt eine Flasche Alkohol kaufte und Teile davon trank. Er informierte die Polizei, die den Fahrer an seiner Wohnanschrift antraf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 53-Jährige begleitete die Polizisten zur Polizeiwache, wo ihm auf Anordnung zwei Blutprobenentnommen wurden. Die Beamten untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und stellten den Führerschein sicher.

