Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (21. Februar) im Kreuzungsbereich "Kurfürst-Heinrich-Straße/ Kardinal-Von-Galen-Straße" ist gegen 7.40 Uhr eine 19-jährige Fußgängerin verletzt worden. Diese kam aus Richtung Innenstadt und wollte die Kardinal-Von-Galen-Straße in Richtung Goethestraße überqueren. Zeitgleich beabsichtigte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Kurfürst-Heinrich-Straße befuhr, nach links in Richtung Bruchstraße abzubiegen. Sie übersah die Fußgängerin und es kam zur Kollision. Dabei wurde die 19-Jährige leicht am Bein verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

