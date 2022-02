Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter tötet zahlreiche Hühner

Lennestadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag (19. Februar, 18 Uhr) bis Sonntag (20. Februar, 14 Uhr) Zugang zu einem Hühnerstall in der Straße "Am Ehrenmahl" in Kirchhundem-Würdinghausen verschafft. Der Besitzer stellte die Beschädigungen am Sonntag fest und entdeckte dabei, dass auch eine hohe Anzahl an Hühner getötet wurde. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

