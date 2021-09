Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlag mit Glasflasche

Rengsdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Rahmen einer Kirmesveranstaltung im Bereich der Bayerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Während einer Rangelei zwischen dem 20- jährigen Geschädigten und einem weiteren Mann, wurde dem Geschädigten von hinten, durch einen Dritten mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf und musste ärztliche behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

