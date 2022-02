Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss in Lemwerder unterwegs +++ Fahrerin versucht sich Kontrolle zu entziehen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei Brake eine Pkw-Fahrerin in der Delmenhorster Straße in Lemwerder zu kontrollieren.

Die 56-jährige Fahrerin aus Delmenhorst hielt zunächst an und gab dann erneut Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie in Richtung Delmenhorst fuhr. Durch weitere Polizeikräfte konnte das Fahrzeug erneut gestoppt werden.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Zudem war sie offensichtlich alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest verweigerte die 56-Jährige.

Ein Arzt entnahm der Delmenhorsterin eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mehrere Strafverfahren gegen die Pkw-Fahrerin eingeleitet.

