Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Olpe (ots)

Am Donnerstag (17. Februar) hat sich gegen 16.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Dahler Straße in Dahl ereignet, bei dem zur Klärung des Unfallhergangs noch Zeugen gesucht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw die Dahler Straße in Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Zeitgleich hielt ein 49-Jähriger mit seinem Pkw an der Kreuzung "Marienweg/Dahler Straße", um den vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen passieren zu lassen. Der 49-Jährige beobachtete dann, dass der 55-Jährige plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, zuerst in einen Grünstreifen und dann in sein Fahrzeug fuhr. Der 55-Jährige war nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungswagenteam brachte ihn sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Für die Klärung des Unfallvorgangs werden weitere Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4100.

