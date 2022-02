Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Imbiss

Lennestadt (ots)

Am Samstag, 19.02.2022, gegen 08:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Imbiss in Lennestadt-Kickenbach informiert. Der Eigentümer war durch einen Zeugen auf den Einbruch Aufmerksam gemacht worden. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch einen Seiteneingang in das Gebäudeinnere. Hier wurden Teile des Inventars geöffnet und durchwühlt. Ebenfalls wurden Kühlräume betreten und ein Mitarbeiterbereich durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonrufnummer 02761-92269-0 entgegen.

