Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Meggen. Am Donnerstag (17.02.2022) kam es um 19:25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Meggener Straße. Ein 47-jähriger Lennestädter befuhr die Straße in Fahrtrichtung Altenhundem und wollte im Bereich des Feuerwehrgerätehauses nach links abbiegen. Ein hinter ihm fahrender Lennestädter (28) erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Der 47-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

