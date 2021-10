Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit Leichtverletzten - Ergänzung

Recklinghausen (ots)

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel und ein 40-jähriger Fahrer eines Transporters aus Bergkamen fuhren hintereinander in der Ausfahrt Castrop Rauxel der A42. Zuvor waren sie am Donnerstag gegen 15:30 Uhr auf der A42 in Richtung Dortmund unterwegs. Die Fahrzeuge hielten an der Habinghorster Straße. Beim Anfahren fuhr der 40-Jährige auf das Auto der 54-Jährigen auf. Die 54-Jährige und ihre 77-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Bei dem Unfall entstand 9.500 Euro Sachschaden.

