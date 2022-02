Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Olpe (ots)

Am Samstag, 19.02.2022, gegen 22:25 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 18 in Olpe-Neuenwald. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn schnee- und matschbedeckt. Aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Pkw ins Rutschen. In einer Linkskurve kam er dann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß danach mit dem Fahrzeug gegen neben der Fahrbahn befindliche Holzstämme. Der Airbag des Fahrzeugs löste aus, so dass der Fahrzeugführer sich glücklicherweise nur leicht verletzte. Er begab sich nach erfolgter Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. Der Pkw musste vor Ort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell