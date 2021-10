Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Forstamt

Oberhof (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte in das Forstamt in der Breitscheid-Straße in Oberhof ein. Hierzu brachen die Täter die Tür zur Garage auf und durchsuchten im Inneren des Gebäudes sämtliche Büros. Die Langfinger entwendeten 100 Euro aus einer Geldkassette, Briefmarken im Wert von 350 Euro und verschiedene Fahrzeug- und Gebäudeschlüssel. Ferner drangen die Täter in eine im Objekt befindliche Wohnung ein. Bislang ist nicht bekannt, ob hier etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

