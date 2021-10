Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Ein 48-jähriger Jagdpächter befuhr Sonntagabend einen Waldweg zwischen der Wiedersbacher Straße und der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Aus entgegengesetzter Richtung befuhr ein Geländewagen widerrechtlich diesen Waldweg. Der Jagdpächter stieg aus und wollte den bislang unbekannten Fahrzeugführer auf das Fehlverhalten ansprechen. Ungeachtet dessen setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort und touchierte beim Vorbeifahren den 48-Jährigen am linken Arm. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Geländewagen mit grobstolligen Reifen und dem Kennzeichenfragment HBN-Y. Das Alter der beiden Insassen wurde auf 20-25 Jahre geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 03685 778-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell