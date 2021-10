Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike gestohlen

Hildburghausen (ots)

Ein hochwertiges E-Bike wurde in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag von unbekannten Langfingern aus einem Kellerraum in der Oberen Allee in Hildburghausen entwendet. Das gestohlene E-Bike der Marke Haibike in der Farbe grau ist ca. 5.500 Euro wert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell