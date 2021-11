Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haft und über 300 Tagen Freiheitsstrafe

Weil am Rhein (ots)

Ein 30-Jähriger konnte am Diensttagmittag durch die Bundespolizei festgenommen werden. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl und ein Vollstreckungshaftbefehl. Zuvor war er nach Deutschland ausgeliefert worden.

Am Dienstagmittag wurde ein 30-Jähriger am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, von der Schweiz nach Deutschland, ausgeliefert. Der mazedonische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei übernommen und direkt festgenommen. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl, wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruchdiebstahl und Urkundenfälschung, mit dem er europaweit gesucht worden war. Zudem war der 30-Jährige bereits 2015 wegen Wohnungseinbruchdiebstahl zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Nach seiner Abschiebung war nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 347 Tage per Haftbefehl zur Vollstreckung ausgeschrieben. Aufgrund des Untersuchungshaftbefehls wurde der 30-Jährige dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setze. Zur Vollstreckung der beiden Haftbefehle wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

