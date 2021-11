Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 180 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Basel (ots)

Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein ist kein Kavaliersdelikt. Dies musste ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger feststellen, nun sitzt er für sechs Monate in Haft.

Der 34-Jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Montagnachmittag (22.11.2021), durch die Gemeinsame operative Dienstgruppe (GoD) im Badischen Bahnhof in Basel, kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem wurde festgestellt, dass gegen den Mann noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilte ein deutsches Gericht den 34-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro. Weil er die verhängte Geldstrafe nie bezahlte, suchte ihn das Gericht mit Haftbefehl. Auch vor Ort konnte der Gesuchte die Summe nicht bezahlen, weswegen er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 180-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

