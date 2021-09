Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl statt Probefahrt + Scheibe in Schule eingeschlagen + Fehlender Gurt war das kleinste Problem + Angeschlossenes E-Bike entwendet + Portmonee aus Rucksack geklaut + Unfallfluchten...

Marburg-Biedenkopf (ots)

Diebstahl statt Probefahrt

Biedenkopf- Eckelshausen: Ein Unbekannter gab am Montag (06.09.) Kaufinteresse an einem hochwertigen Pedelec vor, so dass die Verkäufer eines Geschäfts in der Marburger Straße ihm das Rad für eine Probefahrt auf dem eigenen Hof überließen. Dies nutzte der Mann zwischen 17.15 Uhr und 17.35 Uhr aus und entwendete das 11500 Euro teure blau-graue Pedelec der Marke Corratec. Der Tatverdächtige wird als etwa 180cm groß und 80 bis 85 kg schwer mit normaler Figur beschrieben. Er hat eine Glatze, ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und war mit einem dunklen, gemusterten Hemd, einer grauen Hose und beigen Slippern bekleidet. Zudem fiel er durch sein freundliches Auftreten auf. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

Scheibe in Schule eingeschlagen

Marburg: Eine kaputte Scheibe bemerkten Lehrer am Montag (06.09.) in einem Klassenzimmer der Schule im Karlsbader Weg. Unbekannte hatten diese über das Wochenende eingeschlagen und den Raum durchsucht. Wie es scheint, fanden sie nichts Brauchbares und flüchteten ohne Beute. Allerdings hinterließen sie einen Schaden von etwa 2500 Euro. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: Wer hat das Scheibenklirren zwischen Freitag (03.09.), 17 Uhr und Montag, 07 Uhr, gehört und kann den Tatzeitraum somit eingrenzen? Wem sind verdächtige Personen auf dem Schulgelände aufgefallen?

Fehlender Gurt war das kleinste Problem

Kirchhain: Einer Polizeistreife fiel am Montag gegen 11.20 Uhr ein nicht angeschnallter Fahrer auf. Bei der folgenden Kontrolle ergaben sich jedoch weit mehr Probleme für den 33-jährigen Fahrer: Zum einen fehlte eine gültige Fahrerlaubnis. Dann ergaben Koordinationstest den Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, was ein Urintest bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme. Zudem lag gegen den 33-Jährigen noch ein Haftbefehl vor. Durch die Zahlung des noch offenen Geldbetrags konnte er die Haft jedoch abwenden. Wenig später kontrollierte eine andere Polizeistreife einen 38-jähriger Fahrer in der Straße Im Riedeboden. Auch bei ihm zeigten Koordinationstest Auffälligkeiten und der angebotene Urintest reagierte positiv auf eine Substanz. Es folgte die Blutentnahme.

Angeschlossenes E-Bike entwendet

Kirchhain: Ein E-Bike im Wert von 2400 Euro entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in der Brüder-Grimm-Straße. Der Besitzer schloss das Rad am Freitag (13.08.) gegen 12 Uhr an und bemerkte am Montag (06.09.) um 15.20 Uhr das Fehlen. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Portmonee aus Rucksack geklaut

Marburg: Einen unbeobachteten Rucksack an den Lahnterrassen nutzte ein Dieb am Montag (06.09.), um daraus das Portmonee zu entwenden. Der 45-jähirge Eigentümer hatte sich mit Freunden an der Lahn aufgehalten und dabei zeitweise seinen Rucksack nicht beachtet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr, das Diebesgut samt Bargeld hat einen Gesamtwert von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/406-0 entgegen.

Opel angefahren

Marburg: Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen Opel. Die etwa 700 Euro hohen Unfallschäden an der Beifahrertür entstanden zwischen 22 Uhr am Donnerstag (02.09.) und 18 Uhr am Freitag in der Frankfurter Straße. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Seat angefahren

Biedenkopf: In der Kottenbachstraße fuhr ein Unbekannter zwischen 18 Uhr am Montag (06.09.) und 07.05 Uhr am Dienstag gegen einen geparkten blauen Seat Mii. An der vorderen Stoßstange entstanden Schäden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

Renault angefahren

Marburg: Einen weißen Renault Clio beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Berliner Straße. Die etwa 100 Euro teuren Schäden an der vorderen Stoßstange des geparkten Renault entstanden zwischen 16 Uhr am Sonntag (05.09) und 18.20 Uhr am Montag.

VW angefahren

Stadtallendorf: In der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28.08.) fuhr ein Unbekannter zwischen 20.30 Uhr und 06 Uhr gegen einen geparkten schwarzen Tiguan. Der VW stand auf einem Firmenparkplatz in der Albert-Schweizer-Straße. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Traktor mit Pflug verliert Zinken

Stadtallendorf- Hatzbach: Am Sonntag (05.09.) verlor ein Traktor samt Pflug auf der Straße Im Roten Bach Richtung Speckswinkel um 14.30 Uhr einen Zinken des Pflugs. Ein dahinter befindlicher VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Zinken, wobei am Unterboden des VW Schäden in noch unbekannter Höhe entstanden. Der Traktorfahrerfahrer, der möglicherweise den Unfall gar nicht mitbekam, setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell