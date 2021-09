Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 44 Autos kontrolliert + Tür beschädigt + Nach Überholvorgang zu knapp eingeschert ++ Portmonee auf Beifahrersitz vergessen + Handtasche weg + Außenspiegel beschädigt + Pfosten weg + und noch mehr...

44 Autos kontrolliert

Marburg: "Drogenerkennung im Straßenverkehr" war das Thema einer internen Schulung, an der mehrere Beamte aus Marburg-Biedenkopf am Freitag (03.09.) teilnahmen. Um die gelernte Theorie möglichst direkt umsetzen zu können, folgte im Anschluss eine mehrstündige Kontrolle in der Ernst-Giller-Straße. Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 44 PKWs. Bei sieben Fahrern ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum und eine daraus resultierende Fahruntüchtigkeit, wobei es sich in allen Fällen um THC handelte. In einem Fall fanden die Beamten noch eine geringe Menge Cannabis und stellten sie sicher. Die Fahrer kamen mit zur Polizeistation, dort führte ein Arzt die Blutentnahmen durch. Zudem untersagten die Beamten einem weiteren Fahrer die Weiterfahrt, da sich in seinem PKW acht Personen, darunter fünf Kinder, befanden. Sieben von ihnen waren außerdem nicht angeschnallt.

Tür beschädigt

Marburg: Die frischen Beschädigungen einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße sind einem Einbruchsversuch zuzuordnen, der zwischen Donnerstag (26.08.) und Sonntag, 19.30 Uhr, stattfand. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Warum der Täter von dem Einbruchsversuch abließ ist ebenso wenig bekannt wie die Frage, wie er ins Haus gelangte. Die Kripo Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Nach Überholvorgang zu knapp eingeschert

Kirchhain: Der Fahrer eines schwarzen BMW mit Marburger Kennzeichen überholte am Freitag gegen 19.30 Uhr einen Ford auf der B62 Richtung Stadtallendorf, kurz vor der Abfahrt Alsfeld. Dabei scherte der Fahrer so knapp vor dem Ford ein, dass der 35-jährige Fahrer nach rechts ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte er jedoch die Schutzplanke. Am Ford entstand ein Schaden von 3500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise zum BMW.

Portmonee auf Beifahrersitz vergessen

Lohra- Rodenhausen: Ein Dieb nutzte die Gelegenheit eines vergessenen Portmonees in einem vermutlich unverschlossenen Opel aus und entwendete die Geldbörse. Das Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro kam zwischen 23 Uhr am Freitag (03.09.) und 15.30 Uhr am Samstag in der Erdhäuser Straße abhanden. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Handtasche weg

Marburg: Eine junge Frau befand sich am Freitag (03.09.) mit Freunden an den Lahnterrassen. In einem unbeobachteten Moment gegen Mitternacht entwendete ein Langfinger die neben ihr auf dem Boden stehende Handtasche im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kripo Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Außenspiegel beschädigt

Biedenkopf: Etwa 100 Euro dürfte die Reparatur des Außenspiegels kosten, den Unbekannte zwischen 19 Uhr am Samstag (04.09.) und 08 Uhr am Sonntag beschädigten. Der gelbe Ford stand zur Tatzeit in der Bachgrundstraße. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Biedenkopf unter Tel. 06461/ 9295-0 entgegen.

Pfosten weg

Biedenkopf: Einen in den Boden eingelassenen eisernen Begrenzungspfosten entwendeten Unbekannte in der Kottenbachstraße. Der Diebstahl passierte zwischen Samstag (04.09.), 19.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. Der Pfosten einen Wert von etwa 100 Euro. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

Gegen Auto getreten

Fronhausen: Mehrfach traten Unbekannte gegen einen silberfarbenen VW, der in der Schubertstraße stand. Zwischen 16 Uhr am Freitag (03.09.) und 12.30 Uhr am Samstag entstand dadurch ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Einbruch in Abstellraum

Marburg: Aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße entwendeten Unbekannte unter anderem Angelzubehör im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Den Einbruch stellten Bewohner am Samstag (04.09.) gegen 14 Uhr fest. Wann die Tür zum Raum zuletzt unbeschädigt gesehen wurde, ist noch nicht näher bekannt. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Alle Reifen platt

Dautphetal -Dautphe: Unbekannte zerstachen alle vier Reifen eines roten VW, der auf einem Parkplatz in der Gladenbacher Straße stand. Der mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand zwischen 01.30 Uhr und 09 Uhr am Freitag (03.09.). Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

Fahrrad weg

Gladenbach- Weidenhausen: Ein grünes Hollandrad der Marke "Gazelle" entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.09.) vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße. Das etwa 100 Euro teure Fahrrad war gegen 18 Uhr noch da, um 09 Uhr am Folgetag stellte der Besitzer das Fehlen fest. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

In Keller eingestiegen

Weimar - Allna: In der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.09) stiegen Diebe in den Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Vor dem Berg ein. Dort durchsuchten sie zwischen 19 Uhr und 01.15 Uhr sämtliche Räume und nahmen Kleidung, Schmuck und technische Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1000 Euro an sich. Die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt? Wem sind unbekannte Personen in Tatortnähe aufgefallen?

Weißen Mercedes beschädigt

Kirchhain: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten weißen Mercedes in der Straße Am Hexenturm. Anstatt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, flüchtete er zwischen 13 Uhr und 16 Uhr am Samstag (28.08.). Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Gegen Fahrertür gefahren

Gladenbach: In der Bahnhofstraße kollidierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten schwarzen Opel. Zwischen 06.20 Uhr und 15.20 Uhr am Donnerstag (02.09.) entstanden die etwa 800 Euro hohen Beschädigungen an der Fahrertür des Opel. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

B454 mehrere Stunden nach Unfall gesperrt

Stadtallendorf: Ein 62-jahriger Kirchhainer bemerkte am Samstag (04.09.) die geringe Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Traktors samt Anhänger auf der B454 in Richtung Neustadt zu spät und kollidierte gegen 09.55 Uhr in der Unterführung der Wetzlarer Straße mit dem Anhänger. Dadurch kippte der Traktor um und der 69-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Traktor musste ebenso wie der Seat abgeschleppt werden (Schadenshöhe jeweils etwa 5000 Euro). Am Anhänger entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, Kratzer und auslaufende Betriebsstoffe verursachten zudem noch einen Schaden auf der Fahrbahn. Die B454 war am Unfallort für mehrere Stunden gesperrt.

