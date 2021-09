Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrer und Mitfahrer erwischt + Flucht abgebrochen + Meerschweinchen gestohlen + XT 600 gestohlen + Ladendieb ertappt + Fahrräder gestohlen + Wohnung ausgeräumt + Paket gestohlen + 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis

Fahrerin unter Drogeneinfluss - Mitfahrer im Besitz von Betäubungsmitteln

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Mittwoch, 01. September, gegen 14.50 Uhr, in der Rheinstraße einen Pkw. Nachdem die 28 Jahre alte Fahrerin trotz der Verdachtsmomente den Drogentest, der eine Vorliegen oder eben Fehlen eines Betäubungsmitteleinflusses vor Ort ermöglich hätte, ablehnte, ordnete ein Richter die Blutprobe an. Ihr gleichaltriger Mitfahrer bestand auf die Begleitung zur Dienststelle. Bei der aus Eigensicherungsgründen erfolgten Durchsuchung seiner Tasche fand die Polizei drei in Alufolie verpackte Stücke Marihuana und Amphetamine. Die Frau muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, der Mann wegen des Erwerbs- und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Flucht abgebrochen

Als der Fahrer eines Autos am Mittwoch, 01. September, gegen 20.30 Uhr den Streifenwagen in der Siedlungsstraße in Rauschenberg sieht und die Kontrolle befürchtet, beschleunigt er und fährt weg. Er überlegt es sich dann aber anders und stellt den Wagen in der Straße Am Schwimmbad ab. Der Drogentest des 36 Jahre alten Fahrer lieferte den Grund für das Verhalten. Der Test reagierte auf Amphetamine, Met-Amphetamine und THC. Es folgte die notwendige Blutprobe.

Dautphetal Mornshausen - Meerschweinchen gestohlen

Nachdem zum zweiten Mal die Meerscheinchen verschwanden und die Besitzer ein unbeabsichtigtes Ausbüxen und die Einwirkung anderer Tiere ausschließen erstatten die Besitzer Anzeigen wegen des anzunehmenden Diebstahls. Die Käfige der Tiere standen jeweils ind er Scheune eines Anwesens in der "Alte Schulstraße". Nach der ersten Tat zwischen Montag, 05. und Freitag, 09. Juli fehlten zwei, nach der jüngsten Tat in der Nacht zum Donnerstag, 02. September weitere vier Tiere. Wo sind nach den jeweiligen Tatzeiten Meerschweinchen aufgetaucht? Wer hat zu den fraglichen Zeiten verdächtige Beobachtungen in der Alte Straße gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Sterzhausen - Yamaha XT 600 gestohlen

Zwischen 17 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Mittwoch, 01. September, stahlen Diebe von dem Parkplatz eines Betriebs in der Straße In der Aue eine ältere, vom Besitzer wieder mühsam aufbereitete Yamaha XT 600. Der tatsächliche Sachwert der rot weißen Crossmaschine von ca. 1500 Euro liegt sicherlich deutlich unter dem ideellen Wert für den Eigentümer. An dem Krad war das Kennzeichen MR-LM65 montiert. Hinweise zum Verbleib des Motorrades bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Ladendieb ertappt

Ein 17 Jahre junger Mann packte unter den Augen des Ladendetektives Elektronikgeräte im Wert von 1800 Euro in eine wie sich herausstellte speziell präparierte Tasche und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Nach der Ansprache außerhalb des Geschäfts versuchte der Jugendliche, sich gewaltsam dem Festhalten zu entziehen. Der Versuch scheiterte durch die Unterstützung des Detektives durch zwei weitere Angestellte des Fachmarktes. Der Diebstahl in dem Markt und die anschließende Auseinandersetzung waren am Mittwoch, 01. September, gegen 16.15 Uhr am Erlenring. Die Polizei übernahm den Jugendlichen und gab ihn nach Abschluss aller Maßnahmen in Obhut.

Stadtallendorf - Fahrräder gestohlen

Aus dem Carport eines Einfamilienhauses in der Lechstraße stahlen Diebe am Samstag, 28. August, gegen 21.40 Uhr zwei abgeschlossen und mit Schloss gesicherte Fahrräder. Die Täter erbeuteten ein schwarz rotes 26 Zoll Merida- und ein blaues 24 Zoll Boccas-Mountainbike. Beide Räder haben einen Wert von zusammen ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Wohnung ausgeräumt

Am Dienstag, d31. August, stellten Berechtigte das Fehlen sämtlicher Einrichtungsgegenständer in einer als Besprechungsraum eingerichteten Wohnung fest. Die erbeuteten Möbel haben einen Gesamtwert von 2400 Euro. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Hauses im Ginseldorfer Weg. Wer hat zwischen Mittwoch, 18. August und Dienstag, 31. August im Ginseldorfer Weg 26-32, augenscheinliche Umzugstätigkeiten oder das Verladen des Mobiliars bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Paket gestohlen - Täter erbeutete Katzenstreu und Futter

In der Nacht zum Donnerstag, 02. September vermutlich gegen 02.35 Uhr, drang jemand gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Auweg ein und stahl ein im Keller abgestelltes Paket. Ob der Täter bewusst auf den Inhalt aus war oder tatsächlich etwas Wertvolleres erwartete, ist nicht bekannt. Letztendlich erbeutete er Tierbedarf. Wer hat in der Nacht im Auweg Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht am Schloss

Zwischen Montag, 23. August, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 01. September, 19 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Schlosses eine Verkehrsunfallflucht. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Parkmanöver hin. An einem weißen Opel Adam mit Marburger Kennzeichen entstand dabei hinten links an Kotflügel und Stoßstange ein Schaden von mindestens 800 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung. Er hinterließ insbesondere keine Nachricht und rief auch nicht die Polizei. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln und bitten um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Unfallflucht auf dem Tegut-Parkplatz

Der von einer Unfallflucht betroffene graue Citroen C4 Picasso parkte vorwärts auf einer der gekennzeichneten Flächen auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in Wehrda, Am Kaufmarkt. Als der Fahrer am Montag, 30. August, um 13 Uhr zu seinem gut eine Stunde zuvor abgestellten Auto zurückkehrte bemerkte er den frischen Unfallschaden hinten rechts am Kotflügel und der Stoßstange. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2200 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht, ließ den Wagen offenbar auch nicht ausrufen und informierte auch nicht die Polizei. Bislang gibt es keine Spuren und keine Hinweise, die Rückschlüsse auf das beteiligte Fahrzeug zulassen. Wer hat am Montag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einem Schaden an dem grauen Citroen gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell