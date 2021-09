Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alarmanalage vertrieb Einbrecher + ... und wieder Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss + Ladendiebe flüchteten-Zeugen gesucht + Polizeikontrollen + Unfallfluchten-Polizei sucht Zeugen

Marburg - Alarmanalage vertrieb Einbrecher

Nach dem Überklettern des Grundstückszauns und bei dem Versuch eine Tür zu den Räumen des Autohauses in der Straße Zu den Sandbeeten lösten der oder die Täter sowohl den akustischen als auch den optischen Alarm aus und traten danach sofort die Flucht an. Der Einbruch misslang. Wer hat zur Tatzeit am Dienstag, 31. August, um 22.30 Uhr, rund um das Autohaus verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat zu dieser Zeit dort Personen und Autos gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

... und wieder Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

1. Marburg

Am Dienstag, 31. August, um 23.50 Uhr, stoppte die Polizei in der Ketzerbach einen E-Scooter. Es stellte sich heraus, dass der 22 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss fuhr. Ein Drogentest reagierte auf alle (!) testbaren Substanzen. Der Alkotest zeigte zudem einen geringen Einfluss von 0.11 Promille an. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Scooter sicher.

2. Marburg

Nach der Kontrolle eines Autos in der Siemensstraße um kurz vor 02 Uhr, musste der 19 Jahre junge Fahrer mit zur Blutprobe. Sein Test zeigte einen Einfluss von Kokain und Amphetaminen.

3. Marburg

Um 02.55 Uhr überprüfte die Polizei in der Universitätsstraße einen weiteren E-Scooter. Die Überprüfung ergab, dass der 36 Jahre alte Fahrer mit 0,62 Promille laut Test unter Alkoholeinfluss und nach positiven Reaktionen des Drogentests unter dem Einfluss von THC, Amphetamine und Morphium stand und dass für den Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Folglich veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und stellte den Scooter sicher.

4. Marburg

Die Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel gingen in der Nacht weiter. Um 04.40 Uhr endete die Fahrt eines 25 Jahre alten Autofahrers in der Alten Kasseler Straße. Sein Drogentest reagierte auf THC. ER musste den Wagen stehen lassen und mit zur Blutprobe.

5. Steffenberg

Die Polizei Biedenkopf überprüfte in der Nacht zum Mittwoch, 01. September, um 20 Minuten nach Mitternacht in Steinperf einen 44 Jahre alten Mofafahrer. Da sich auch bei diesem Mann der Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln ergab, er aber zur Feststellung vor Ort einen entsprechenden Test ablehnte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Blutprobe an. Die Polizei untersagte zudem die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Neustadt - Ladendiebe flüchteten - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Ladendiebstahl im Aldi-Markt in Neustadt am Dienstag, 31. August, um 18.25 Uhr, nach zeugen, welche die beiden mutmaßlichen Täter wiedererkennen würden. Die beiden dunkelhäutigen Männer flüchteten mit einem prall gefüllten Einkaufswagen. Die sofortige Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Der eine, ein schlanker, zwischen 18 und 25 Jahre alter Mann mit dunklen, kurzen Haaren, Cappy und weißem, T-Shirt war im Geschäft und packte Waren in den Wagen. Der andere, ebenfalls schlank, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, wartete draußen und nahm dann den durch den Eingang hinausgeschobenen Wagen in Empfang. Beide verschwanden mit der Beute Richtung der Anlieferung zum nebenliegenden Rewe-Markt. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Polizeikontrollen in Dautphe und Stadtallendorf

Der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf war unterstützt durch die Bereitschaftspolizei am Dienstag für die Verkehrssicherheit unterwegs und kontrollierte zwischen 08 und 16 Uhr die Einhaltung vorgeschriebener Geschwindigkeiten an der Mittelpunktschule in Dautphe und in der niederkleiner Straße in Stadtallendorf am Schulweg zur Südschule und dem Einzugsbereich eines Kindergartens. Insgesamt ahndete die Polizei 35 Verstöße, wobei es sich überwiegend um Verstöße gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit handelte. Die Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen insbesondere bei den Unfällen mit schweren Folgen. Auch hier wird die Polizei daher nicht müde, zu kontrollieren, um so die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Gladenbach - Verkehrsschild und Leipfosten umgefahren

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Donnerstag, 26. August, gegen 00.10 Uhr auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 453 zwischen Runzhausen und Gladenbach ereignete. Dort fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Fahrer ließ beides im Gras liegen. ER kümmerte sich bis heut weder um eine Meldung des Unfalls und des Schadens noch um eine Regulierung. Sachdienliche Hinweise z.B. zu einem Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden, wie er typischerweise durch den Anstoß an ein Schild oder einen Pfosten entsteht, an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Unfallflucht vor dem Testzentrum

Wer hat am Montag, 30. August, zwischen 11.10 Uhr und 11.35 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung/des Corona-Testzentrums in der Karl-Waldschmidt-Straße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es an einem blauen Dacia Logan zu einem Schaden gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0. An dem blauen Kombi entstand hinten rechts ein Schaden von mindestens 1500 Euro.

