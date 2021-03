Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0173--Feuer auf Kirchengelände--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Anna-Stiegler-Straße Zeit: 9.3.21, 00.20 und 2.45 Uhr

In Kattenturm brannten auf dem Gelände einer Kirchengemeinde in der Nacht zu Dienstag mehrere Müllcontainer. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Auf bislang ungeklärte Weise gerieten in der Nacht vier Müllcontainer auf einem Kirchengelände an der Anna-Stiegler-Straße in Brand. Die Container brannten in voller Ausdehnung. Außerdem schoben die Täter einen der brennenden Müllcontainer auf den angrenzenden Scotlandweg. Die Flammen drohten auf ein Gebäude überzugreifen. Durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer vorher gelöscht werden. Vom Brandort flüchteten mehrere dunkel gekleidete Personen.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell