Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0170--Polizei schreitet bei Spontandemo ein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Am Hulsberg Zeit: 7.3.21, 20.10 Uhr

Die Polizei Bremen musste am Sonntag bei einem spontanen Aufzug von überwiegend Frauen in der Östlichen Vorstadt einschreiten.

Etwa 30 zum Teil vermummte und schwarz gekleidete Personen nahmen Sonntagabend an einem nicht angemeldeten Aufzug von der Straße Am Hulsberg in Richtung Vor dem Steintor teil. Dabei blockierten sie die Fahrbahn. Es wurden Banner wie "Qosay Sadam Khalaf - Es war Mord!" und "Alerta Alerta Querfeminista" mitgeführt, Parolen skandiert, Feuerwerkskörper gezündet sowie Pyrotechnik abgebrannt. Ein Versammlungsleiter gab sich gegenüber der Polizei nicht zu erkennen, die Teilnehmer flüchteten sofort vor den Einsatzkräften in alle Richtungen. Die Polizei konnte insgesamt zwölf Frauen stellen und kontrollieren. Bei ihnen wurden weitere Plakate, wie "Patriachat abbrennen-aggressiv, radikal, feministisch, kämpfen" aufgefunden und sichergestellt. Bei einer 24-Jährigen stellten die Polizisten frische, lila Farbanhaftungen an der Kleidung fest, dazu führte sie eine Schablone "Männer ermorden" und Sprühkreide bei sich. An einer Hauswand in der Hemelinger Straße wurden die Einsatzkräfte schnell fündig. Dort war die Aufschrift mit der entsprechenden Schablone frisch angebracht worden, daneben in lila Farbe gesprühte Geschlechtssymbole.

Die Polizei führte Identitätsfeststellungen durch und erteilte Platzverweise. Entsprechende Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz wurden eingeleitet. Gegen die 24-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung mit öffentlicher Aufforderung zu Straftaten gefertigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, insbesondere der Sachbeschädigungen. Hinweisgeber melden jederzeit sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell