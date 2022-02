Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich: Täter stellt sich

Olpe (ots)

Bereits am 2. Oktober 2021 zeigte ein 25-Jähriger einen Diebstahl seiner Debitkarte sowie seines Personalausweises und einen damit einhergehenden Betrug an. Ein Unbekannter hob in zwei Fällen Geld von seinem Konto ab und verifizierte sich dabei in der Bank mit dem gestohlenen Ausweis. Am 9. Februar veröffentlichte die KPB Olpe eine Öffentlichkeitsfahndung mit den durch die Bank zur Verfügung gestellten Bildern. Rund eine Woche nach Veröffentlichung meldete sich der Unbekannte telefonisch im Polizeipräsidium Hagen und gestand die Taten. Im Laufe der kommenden Wochen wird er verhört. Weitere Maßnahmen der Polizei und der Staatsanwaltschaft folgen. Ihn erwarten aufgrund der ihm zur Last gelegten Taten eine Geld- beziehungsweise eine Freiheitsstrafe.

